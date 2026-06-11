ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за ударов Украины

09:13 11.06.2026 Чт
2 мин
Атака дронов изменила все планы оккупантов
aimg Ирина Глухова
Оккупанты признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за ударов Украины Фото: Украина усилила удары по оккупированному Крыму (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Проблемы с топливом в Крыму возникли после ударов Украины по российской логистике и топливной инфраструктуре. Оккупационные власти были вынуждены отложить выдачу бензина по талонам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, заявления так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что купоны на бензин временно не могут быть реализованы, совпала с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что длительная кампания Киева, направленная против энергетических объектов в России и на аннексированных ею территориях, доказала свою эффективность.

Reuters напомнило, что Крым, который аннексировала Россия в 2014 году, в прошлом месяце ввел нормирование топлива из-за его дефицита на полуострове.

Читайте также: Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту

"К сожалению, сегодня вечером автоцистерны не смогли приехать в город", - написал Развожаев в Telegram, отметив, что в четверг приоритет на заправку получат общественный транспорт и коммунальные службы, а также аварийные и правительственные автомобили.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла завтра стоять в очередях на... заправках", - отметил он поздно в среду, добавив, что существующие талоны на топливо будут аннулированы, а новые выданы в четверг.

Впоследствии Развожаев сообщил, что более двух десятков украинских дронов были сбиты в первые часы четверга во время новой атаки на Севастополь, второй по величине город полуострова и базу Черноморского флота РФ.

Отмечается, что дефицит топлива в городе возник тогда, когда Украина усиливает кампанию ударов дронами и ракетами средней и большой дальности по российским промышленным объектам, что заставило Россию сократить добычу нефти в третьем по величине производителе в мире.

"В последние месяцы мы особенно благодарны за удары средней дальности: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
Придерживайся принципа перевернутой пирамиды. Первый и второй абзац должны быть интересными и лаконичными.

Напомним, после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и топливным базам на оккупированных территориях у захватчиков начались проблемы с поставками топлива.

Из-за этого в оккупированном Крыму ввели ограничения на продажу бензина и других видов топлива.

Вчера стало известно, что оккупационная логистика понесла новые потери. В частности, Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины, полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым АЗС пальне Война в Украине Дрони
Новости
РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО
РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват