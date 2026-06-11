Окупанти визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через удари України

Проблеми з пальним у Криму виникли після ударів України по російській логістиці та паливній інфраструктурі. Окупаційна влада була змушена відкласти видачу бензину за талонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, заяви так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва про те, що купони на бензин тимчасово не можуть бути реалізовані, збіглася з коментарями президента України Володимира Зеленського про те, що тривала кампанія Києва, спрямована проти енергетичних об'єктів у Росії та на анексованих нею територіях, довела свою ефективність.

Reuters нагадало, що Крим, який анексувала Росія у 2014 році, минулого місяця запровадив нормування пального через його дефіцит на півострові.

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"На жаль, сьогодні ввечері автоцистерни не змогли приїхати до міста", - написав Развожаєв у Telegram, наголосивши, що у четвер пріоритет на заправку отримають громадський транспорт та комунальні служби, а також аварійні та урядові автомобілі.

"Звертаюся до всіх: немає сенсу завтра стояти в чергах на... заправках", - зауважив він пізно в середу, додавши, що існуючі талони на пальне будуть анульовані, а нові видані у четвер.

Згодом Развожаєв повідомив, що понад два десятки українських дронів було збито в перші години четверга під час нової атаки на Севастополь, друге за величиною місто півострова та базу Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що дефіцит пального в місті виник тоді, коли Україна посилює кампанію ударів дронами та ракетами середньої та великої дальності по російських промислових обʼєктах, що змусило Росію скоротити видобуток нафти у третьому за величиною виробнику у світі.

"Останніми місяцями ми особливо вдячні за удари середньої дальності: російська військова логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер знаходиться в зоні досяжності українських безпілотників", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Дотримуйся принципу перевернутої піраміди. Перший та другий абзац мають бути цікавими та лаконічними.