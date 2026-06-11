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Окупанти визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через удари України

09:13 11.06.2026 Чт
2 хв
Атака дронів змінила всі плани окупантів
aimg Ірина Глухова
Окупанти визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через удари України Фото: Україна посилила удари по окупованому Криму (Getty Images)
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Проблеми з пальним у Криму виникли після ударів України по російській логістиці та паливній інфраструктурі. Окупаційна влада була змушена відкласти видачу бензину за талонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, заяви так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва про те, що купони на бензин тимчасово не можуть бути реалізовані, збіглася з коментарями президента України Володимира Зеленського про те, що тривала кампанія Києва, спрямована проти енергетичних об'єктів у Росії та на анексованих нею територіях, довела свою ефективність.

Reuters нагадало, що Крим, який анексувала Росія у 2014 році, минулого місяця запровадив нормування пального через його дефіцит на півострові.

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"На жаль, сьогодні ввечері автоцистерни не змогли приїхати до міста", - написав Развожаєв у Telegram, наголосивши, що у четвер пріоритет на заправку отримають громадський транспорт та комунальні служби, а також аварійні та урядові автомобілі.

"Звертаюся до всіх: немає сенсу завтра стояти в чергах на... заправках", - зауважив він пізно в середу, додавши, що існуючі талони на пальне будуть анульовані, а нові видані у четвер.

Згодом Развожаєв повідомив, що понад два десятки українських дронів було збито в перші години четверга під час нової атаки на Севастополь, друге за величиною місто півострова та базу Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що дефіцит пального в місті виник тоді, коли Україна посилює кампанію ударів дронами та ракетами середньої та великої дальності по російських промислових обʼєктах, що змусило Росію скоротити видобуток нафти у третьому за величиною виробнику у світі.

"Останніми місяцями ми особливо вдячні за удари середньої дальності: російська військова логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер знаходиться в зоні досяжності українських безпілотників", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
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Нагадаємо, після ударів українських безпілотників по російських НПЗ та паливних базах на окупованих територіях у загарбників почалися проблеми з постачанням пального.

Через це в окупованому Криму запровадили обмеження на продаж бензину та інших видів пального.

Вчора стало відомо, що окупаційна логістика зазнала нових втрат. Зокрема, Чонгарський міст, який з'єднує окупований Крим з материковою частиною України, повністю знищений після кількох ударів дронами.

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