Две крупнейшие нефтебазы в Крыму и объект ФСБ попал под удары Сил обороны
В ночь на 7 июня подразделения Сил обороны Украины поразили две крупные нефтебазы в Крыму, пункт управления ФСБ и другие военные объекты россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Удары по Крыму
Под атаку попали две крупные нефтебазы на временно оккупированном полуострове.
Первая - нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки.
После удара зафиксировано возгорание на территории базы.
Вторая - нефтебаза в районе Феодосии, которая является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом оккупированного Крыма.
Ее мощности позволяют перерабатывать до 10-12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Инфраструктура обеспечивала поставки горючего для армии страны-агрессора.
Удары по России и Донбассу
Кроме Крыма, украинские военные также ударили по:
- пункту управления ФСБ России в районе Волоконовки Белгородской области;
- складу боеприпасов противника возле Свободного в Донецкой области;
- районам сосредоточения живой силы оккупантов возле Счастья на Луганщине;
- скоплениях личного состава врага вблизи Благодатного в Донецкой области.
В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военному потенциалу российской армии и снижать ее возможности для ведения войны против Украины.
Атаки на Крым
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, украинские дроны атаковали нефтебазу вблизи Лениного и морской нефтяной терминал в Феодосии. Оба объекта имеют важное значение для логистики РФ.
Также стало известно, что дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым.
Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.