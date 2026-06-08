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Две крупнейшие нефтебазы в Крыму и объект ФСБ попал под удары Сил обороны

10:59 08.06.2026 Пн
2 мин
В Генштабе раскрыли результаты ночной атаки по объектам россиян
aimg Ирина Глухова
Две крупнейшие нефтебазы в Крыму и объект ФСБ попал под удары Сил обороны Фото: Силы обороны поразили нефтебазы в Крыму (росСМИ)
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В ночь на 7 июня подразделения Сил обороны Украины поразили две крупные нефтебазы в Крыму, пункт управления ФСБ и другие военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Удары по Крыму

Под атаку попали две крупные нефтебазы на временно оккупированном полуострове.

Первая - нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки.

После удара зафиксировано возгорание на территории базы.

Вторая - нефтебаза в районе Феодосии, которая является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом оккупированного Крыма.

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Ее мощности позволяют перерабатывать до 10-12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Инфраструктура обеспечивала поставки горючего для армии страны-агрессора.

Удары по России и Донбассу

Кроме Крыма, украинские военные также ударили по:

  • пункту управления ФСБ России в районе Волоконовки Белгородской области;
  • складу боеприпасов противника возле Свободного в Донецкой области;
  • районам сосредоточения живой силы оккупантов возле Счастья на Луганщине;
  • скоплениях личного состава врага вблизи Благодатного в Донецкой области.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военному потенциалу российской армии и снижать ее возможности для ведения войны против Украины.

Атаки на Крым

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, украинские дроны атаковали нефтебазу вблизи Лениного и морской нефтяной терминал в Феодосии. Оба объекта имеют важное значение для логистики РФ.

Также стало известно, что дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым.

Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.

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