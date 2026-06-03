Оккупированный Крым перешел на талоны, Москва - на лимиты. Закончится ли бензин в России?

Пока на автозаправочных станциях в оккупированном Крыму исчезла свободная продажа бензина, ограничения на продажу топлива неожиданно добрались до АЗС в Москве и Петербурге.

Что на самом деле происходит у россиян после украинских атак по нефтеобъектам и идет ли речь о кризисе топливного рынка РФ - в комментарии РБК-Украина рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Главное: Ограничения на АЗС и талоны . После ударов украинских дронов по НПЗ РФ в Крыму ввели талоны на бензин, а на АЗС Москвы, Петербурга и ряда регионов появились лимиты на продажу топлива.

. После ударов украинских дронов по НПЗ РФ в Крыму ввели талоны на бензин, а на АЗС Москвы, Петербурга и ряда регионов появились лимиты на продажу топлива. Логистический коллапс в Крыму . Самая острая ситуация сложилась на оккупированном полуострове, где из-за проблем с логистикой возник дефицит бензина и многокилометровые очереди на заправках.

. Самая острая ситуация сложилась на оккупированном полуострове, где из-за проблем с логистикой возник дефицит бензина и многокилометровые очереди на заправках. "Эхо" украинских атак: Ограничения на российских АЗС являются следствием атак по НПЗ. После ударов заводы останавливаются на проверку и ремонт, что нарушает привычные цепи поставок топлива.

Ограничения на российских АЗС являются следствием атак по НПЗ. После ударов заводы останавливаются на проверку и ремонт, что нарушает привычные цепи поставок топлива. Падение переработки и убытки. В то же время объемы переработки нефти в РФ уже упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а удары по нефтяной инфраструктуре наносят РФ значительные экономические убытки.

В то же время объемы переработки нефти в РФ уже упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а удары по нефтяной инфраструктуре наносят РФ значительные экономические убытки. Условия для реального кризиса. Но, чтобы локальные перебои переросли в масштабный топливный кризис, Силам обороны нужно и дальше усиливать давление на нефтяную отрасль РФ.

Дефицит в Крыму и ограничения в Москве и Петербурге

Масштабные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали серьезные логистические трудности в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Только за май, как подсчитало Bloomberg, Украина нанесла не менее 30 ударов по нефтяным объектам РФ, атаковав восемь из десяти крупнейших предприятий отрасли. При этом акцент сместился на установки вторичной переработки, ремонт которых дороже и сложнее из-за санкций.

На фоне этих событий в Москве, Петербурге, некоторых приграничных с Украиной регионах РФ и в оккупированном Крыму зафиксированы ограничения на продажу топлива и рост цен.

Какая ситуация у агрессора с топливом

Самая острая ситуация в оккупированном Крыму. С 31 мая 2026 года захватчики начали продавать бензин на полуострове только по талонам. Накануне в Севастополе вообще объявили о временном прекращении продажи горючего с исключением для "оперативных служб".

На полуострове сохраняются многокилометровые очереди за бензином.

Также оккупационные власти борются с дефицитом, вводя лимиты по выдаче бензина А-95 в сутки на одни руки. Так, на Луганщине россияне ввели ограничения на 92-й, 95-й и дизель в размере 20 литров на одного человека, объясняя это "значительным увеличением спроса".

В Москве и Подмосковье сеть АЗС ОРТК (Одинцовская региональная топливная компания) ввела жесткие лимиты - в одни руки отпускают максимум 60 литров бензина и 100 литров дизельного топлива.

Кроме того, газета "Коммерсант" пишет о резком росте цен на столичных заправках России из-за усложнения логистики.

В родном российскому диктатору Санкт-Петербурге на АЗС "Киришиавтосервис" (крупная сеть автозаправочных комплексов, работающая преимущественно в Ленинградской области России) также появились лимиты из-за трудностей с поставками.

Белгородская и Курская области на АЗС "Роснефти" перестали продавать бензин в канистры. На Курщине также действует ограничение в 20 литров на А-95.

В то же время российское правительство вслед за запретом экспорта бензина, с 1 июня объявило о запрете вывоза авиационного керосина на полгода - до 30 ноября 2026 года включительно.

Топливного кризиса в России еще нет?

Несмотря на панические настроения и сообщения в иностранных медиа, Геннадий Рябцев отмечает, что говорить о глобальном топливном кризисе в РФ пока рано.

"У них все хорошо с бензином. Никакого кризиса в Российской Федерации нет. Всех нефтепродуктов достаточно для удовлетворения всех потребностей. А локальная проблема в Крыму связана с тем, что наши военные хорошо поработали над логистикой", - отмечает Рябцев.

Напомним, что Силы обороны установили огневой контроль над трассой, которая соединяет российский Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь.

По словам эксперта, в оккупированном Крыму украинские дроны пообрывали почти все логистические цепочки:

Железнодорожные паромы уничтожены морскими дронами.

Движение через Крымский мост для опасных грузов запрещено из-за страха новых взрывов.

Сухопутный коридор (через Джанкой и трассу "Новороссия") является очень рискованным из-за дистанционного минирования и атак ВСУ.

Феодосийская нефтебаза выведена из строя почти полностью, поэтому накапливать большие запасы оккупанты не могут. Единственный путь поставки сейчас - автомобильный паром из Краснодарского края.

Почему возникают ограничения на российских АЗС?

Рябцев объясняет, что лимиты на заправках в Москве, Петербурге или Белгороде - это временные и ситуативные проблемы. Они возникают как "эхо" после результативных прилетов по местным НПЗ.

"После того, как что-то прилетело на НПЗ, с целью определения ущерба и организации дальнейшего техпроцесса завод временно останавливается. На 2-3 недели возникает пауза в обычном распределении топлива. И получается так, что соглашения подписаны, а бензовоз АЗС все еще ждет, потому что отгрузки запретили военные (например, с Волгоградского НПЗ)", - отмечает специалист.

По словам эксперта, сейчас объем переработки нефти в России действительно сократился и упал примерно до уровня кризиса 2009 года, но нефтепродуктов у страны-агрессора все еще слишком много.

Рябцев поясняет, что запрет экспорта бензина и ограничения для посредников по дизелю - это традиционная российская практика, которую применяли и до начала полномасштабной войны для внутреннего баланса.

Что касается запрета экспорта авиационного керосина, эксперт предполагает как политические причины (насолить европейским перевозчикам), так и рост собственных потребностей РФ.

Когда "эхо" от атак перерастет в реальный топливный кризис в России?

Эксперт призывает не воспринимать публикации аналитиков, вроде статей Bloomberg о "топливном коллапсе", за чистую монету, поскольку кризиса как такового в масштабах всей России пока объективно не наблюдается.

Однако удары украинских сил по нефтеперерабатывающим предприятиям и перекачивающим станциям чрезвычайно эффективны, подчеркивает собеседник. Он обращает внимание, что стоимость украинских дронов гораздо меньше, чем убытки врага от разрушений и недополученная прибыль.

При этом горящие объекты, столбы дыма и "нефтяные дожди" создают мощное пропагандистское давление внутри РФ.

В то же время Рябцев подчеркивает: сами по себе эти атаки не лишат армию РФ горючего и не остановят войну. Российские военные в случае критической нехватки просто будут забирать нефтепродукты у гражданских, аграриев и бизнеса.

Комментируя ограничения на АЗС в Москве, Белгородской и Курской областях, Геннадий Рябцев соглашается, что это является прямым следствием действий Украины.

"Да, это эхо этих атак. А чтобы это эхо превратилось в гром, а еще лучше в молнию - нужно еще хорошо, долго и упорно поработать Силам обороны Украины, усиливая давление без перерывов", - подытожил эксперт.