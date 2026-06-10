Чонгарский мост, который ведет в Крым, полностью уничтожен, - ЦПД

Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины, полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму", - говорится в его заявлении.

Чонгарский мост является самым коротким и удобным маршрутом между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Именно через него российские войска перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южное направление фронта.

Альтернативные пути через Армянск и Перекоп являются более длинными и менее удобными с точки зрения логистики.

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.

Впрочем, уже 9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационные так называемые власти рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.

Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.