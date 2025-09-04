Оккупанты сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и Ильиновку: есть погибшие

Россияне нанесли авиаудар по работающей больнице в Константиновке, а также по селу Ильиновка. В результате погибли два человека, повреждены здания и медучреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сегодня, 4 сентября, армия РФ сбросила три авиабомбы на больницу в Константиновке. Медучреждение до последнего работало и принимало местных жителей.

Также враг сбросил еще три авиабомбы на Ильиновку. В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий.

"Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - подчеркнул Вадим Филашкин.