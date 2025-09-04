Окупанти скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці та Іллінівку: є загиблі
Росіяни нанесли авіаудар по працюючій лікарні в Костянтинівці, а також по селу Іллінівка. У результаті загинули двоє людей, пошкоджено будівлі й медзаклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Сьогодні, 4 вересня, армія РФ скинула три авіабомби на лікарню в Костянтинівці. Медзаклад до останнього працював і приймав місцевих жителів.
Також ворог скинув ще три авіабомби на Іллінівку. Унаслідок удару загинули двоє людей, пошкоджено п’ять нежитлових будівель.
"Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі - це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", - наголосив Вадим Філашкін.
Ворог постійно атакує Костянтинівку
Так, 26 серпня російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині міста. Вибуховою хвилею були пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна і зруйновані захисні плити на вікнах. Також пошкодження отримав спецтранспорт.
22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста, що призвело до значних руйнувань. Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.
Крім того, 20 серпня росіяни вдарили ракетами по ринку у Костянтинівці. В результаті обстрілу три людини загинуло, а четверо отримали поранення.