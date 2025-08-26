Россияне атаковали спасателей в Константиновке: в ГСЧС показали фото последствий удара

Российские войска сегодня, 26 августа, атаковали команду спасателей в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждено здание и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Сообщается, что также повреждения получил пожарный автомобиль. При этом, к счастью, личный состав не пострадал.

"Российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части города. Взрывной волной повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери", - отметили в ГСЧС.

Удары россиян по Константиновке

В последнее время Константиновка ежедневно подвергается вражеским атакам. Из-за близости к линии фронта город неоднократно становился целью российских обстрелов, в том числе с применением авиационных бомб, ракет и ударных дронов.

Так, 22 августа россияне совершили серию обстрелов города, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.