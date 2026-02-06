Оккупанты просят у волонтеров через Z-паблики рации после отключения Starlink
После отключения неверифицированных терминалов Starlink в Украине россияне начали искать альтернативы связи для дальнейшего ведения войны. В Z-пабликах начали появляться обращения оккупантов с просьбой помочь соответствующим оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Z-паблики в Telegram.
Один из таких пабликов, "Военкоры русской весны" объявил сбор 8,5 млн рублей на закупку оборудования для оккупантов.
"В связи с блокировкой терминалов Starlink практически на всех фронтах усложнилось управление войсками, нам пишут бойцы и просят помочь с оборудованием - радиомостами и радиостанциями", - говорится в сообщении.
Российские волонтеры также публикуют видео с оккупантами с фронта, на которых "герои СВО" жалуются на отключение Starlink.
"Мы остались без связи!" - заявляет один из них на видео.
Следует отметить, что российские военные эксперты также массово жалуются на отключение Starlink для оккупантов, заявляя, что это "ахиллесова пята" для армии РФ, о чем пишет The Moscow Times.
"Это все очень плохо, особенно учитывая то, насколько важны коммуникации на передовой", - написал блогер Роман Алехин в Telegram.
"Это наша ахиллесова пята", - сказал мне когда-то один хороший командир о Starlink", - написал в своей заметке российский военный блогер Александр Коц.
Россиянам перекрыли доступ к Starlink
Напомним, что у российских оккупантов на фронте возникли большие проблемы со связью в войсках после того, как на территории Украины заблокировали неверифицированные терминалы Starlink. В связи с этим существенно уменьшилось количество штурмов на линии боестолкновения.
Как известно, 5 февраля в Украине была проведена блокировка неверифицированных терминалов спутниковой связи Starlink. Терминалы, внесенные в "белый список", работают, в то время как все остальные терминалы были заблокированы.
Основатель компании SpaceX Илон Маск обратился к украинцам и призвал зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink и перепубликовал пошаговую инструкцию, как это сделать.
Недавно Министерство обороны Украины обратилось к компании SpaceX с просьбой заблокировать доступ россиянам к Starlink в Украине, поскольку враг использовал связь в своих целях для ведения войны.