ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Оккупанты просят у волонтеров через Z-паблики рации после отключения Starlink

Пятница 06 февраля 2026 03:09
UA EN RU
Оккупанты просят у волонтеров через Z-паблики рации после отключения Starlink Фото: россияне ищут альтернативы Starlink (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

После отключения неверифицированных терминалов Starlink в Украине россияне начали искать альтернативы связи для дальнейшего ведения войны. В Z-пабликах начали появляться обращения оккупантов с просьбой помочь соответствующим оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Z-паблики в Telegram.

Читайте также: "Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink

Один из таких пабликов, "Военкоры русской весны" объявил сбор 8,5 млн рублей на закупку оборудования для оккупантов.

"В связи с блокировкой терминалов Starlink практически на всех фронтах усложнилось управление войсками, нам пишут бойцы и просят помочь с оборудованием - радиомостами и радиостанциями", - говорится в сообщении.

Российские волонтеры также публикуют видео с оккупантами с фронта, на которых "герои СВО" жалуются на отключение Starlink.

"Мы остались без связи!" - заявляет один из них на видео.

Следует отметить, что российские военные эксперты также массово жалуются на отключение Starlink для оккупантов, заявляя, что это "ахиллесова пята" для армии РФ, о чем пишет The Moscow Times.

"Это все очень плохо, особенно учитывая то, насколько важны коммуникации на передовой", - написал блогер Роман Алехин в Telegram.

"Это наша ахиллесова пята", - сказал мне когда-то один хороший командир о Starlink", - написал в своей заметке российский военный блогер Александр Коц.

Россиянам перекрыли доступ к Starlink

Напомним, что у российских оккупантов на фронте возникли большие проблемы со связью в войсках после того, как на территории Украины заблокировали неверифицированные терминалы Starlink. В связи с этим существенно уменьшилось количество штурмов на линии боестолкновения.

Как известно, 5 февраля в Украине была проведена блокировка неверифицированных терминалов спутниковой связи Starlink. Терминалы, внесенные в "белый список", работают, в то время как все остальные терминалы были заблокированы.

Основатель компании SpaceX Илон Маск обратился к украинцам и призвал зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink и перепубликовал пошаговую инструкцию, как это сделать.

Недавно Министерство обороны Украины обратилось к компании SpaceX с просьбой заблокировать доступ россиянам к Starlink в Украине, поскольку враг использовал связь в своих целях для ведения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Starlink
Новости
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ