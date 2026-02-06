Окупанти просять у волонтерів через Z-пабліки рації після відключення Starlink
Після відключення неверифікованих терміналів Starlink в Україні росіянии почали шукати альтернативи зв'язку для подальшого ведення війни. В Z-пабліках почали з'являтись звернення окупантів з проханням допомогти відповідним обладнанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Z-пабліки в Telegram.
Один із таких пабліків, "Военкоры русской весны" оголосив збір 8,5 млн рублів на закупівлю обладнання для окупантів.
"У зв'язку з блокуванням терміналів Starlink практично на всіх фронтах ускладнилось управління військами, нам пишуть бійці і просять допомогти з обладнанням - радіомостами і радіостанціями", - йдеться в повідомленні.
Російські волонтери також публікують відео з окупантами з фронту, на яких "герої СВО" скаржаться на відключення Starlink.
"Ми залишилися без зв'язку!" - заявляє один із них на відео.
Слід зазначити, що російські воєнні експерти також масово скаржаться на відключення Starlink для окупантів, заявляючи, що це "ахіллесова п'ята" для армії РФ, про що пише The Moscow Times.
"Це все дуже погано, особливо враховуючи те, наскільки важливими є комунікації на передовій", - написав блогер Роман Альохін у Telegram.
“Це наша ахіллесова п’ята”, - сказав мені колись один хороший командир про Starlink", - написав у своєму дописі російський військовий блогер Олександр Коц.
Росіянам перекрили доступ до Starlink
Нагадаємо, що у російських окупантів на фронті виникли великі проблеми зі зв'язком у військах після того, як на території України заблокували неверифіковані термінали Starlink. У зв'язку з цим істотно зменшилася кількість штурмів на лінії боєзіткнення.
Як відомо, 5 лютого в Україні було проведено блокування неверифікованих терміналів супутникового зв'язку Starlink. Термінали, внесені в "білий список", працюють, в той час як усі інші термінали були заблоковані.
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до українців і закликав зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink та перепублікував покрокову інструкцію, як це зробити.
Нещодавно Міністерство оборони України звернулось до компанії SpaceX з проханням заблокувати доступ росінам до Starlink в Україні, оскільки ворог використовував зв'язок у своїх цілях для ведення війни.