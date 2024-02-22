Оккупанты продолжают наступать под Авдеевкой. Третья штурмовая показала отражение атаки

В попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам.

Бойцы сразу же вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны. Вдобавок - 200-х и 300-х оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта.

Уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы украинских защитников и большинство из них были ликвидированы в ближнем бою.

За ночь атак бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили 35 оккупантов, еще 9 - захватили в плен.

Выход ВСУ из Авдеевки и продолжение наступления россиян

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В феврале Третья штурмовая бригада заявила, что ее военных передислоцировали в район города для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

По словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Карта Deep State свидетельствует об определенном успехе врага в сторону Ласточкиного к западу от Авдеевки.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.