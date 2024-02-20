Россияне продвинулись в направлении Ласточкино под Авдеевкой, - Deep State
После захвата города Авдеевка в Донецкой области, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Deep State.
Источник: Deep State (deepstatemap.live)
Выход ВСУ из Авдеевки
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом.
Однако российские войска не снижают интенсивность наступательных действий после захвата города. Оккупанты активизировались на пяти других направлениях, а западные СМИ уже пишут о наиболее опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.
За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.
По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.
Что означает выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте - читайте в материале РБК-Украина.
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