Есть ли угроза обрушения фронта после выхода ВСУ из Авдеевки: мнение эксперта

ВСУ вышли из Авдеевки

Небольшая Авдеевка в течение последних 10 лет была выступлением, которое подрывало российские логистические операции. Город расположен всего в нескольких километрах от оккупированного с 2014 года Донецка. За последние недели оккупанты перерезали важнейшую линию снабжения, что поставило Авдеевский гарнизон под угрозу окружения.

В условиях, когда враг наступает по трупам своих солдат и имеет преимущество в снарядах 10:1, командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский назвал выход единственным правильным решением.

Пока непонятно, насколько далеко россияне смогут зайти за пределы Авдеевки или насколько хороши украинские линии обороны. Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий, Силы обороны отведены на более выгодные позиции.

"Продолжают выполнять боевые задачи. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", - сказал он.

РФ наступает дальше

Отмечается, что оккупанты не останавливаются и уже наступают на населенный пункт Ласточкино. Согласно сводкам Генштаба, за сутки здесь и возле Новобахмутовки и Первомайского отбито пять вражеских атак.

Аналитики DeepState отмечают, что россияне пытались штурмовать значительным числом пехоты, но все попытки оказались неудачными. Сейчас противник стягивает силы в посадки и, вероятно, возобновит штурмы в ближайшие дни.

Возможно ли обрушение фронта

По оценкам ISW, поскольку ВСУ отходят на подготовленные рубежи, обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Военный эксперт Алексей Гетьман тоже склоняется к тому, что угрозы обрушения нет.

"Вряд ли враг будет наступать дальше. Может повториться ситуация, как было под Бахмутом. После его захвата россияне говорили, что могут продвинуться дальше, идти на Купянск и Угледар. Ничего там не произошло, только сейчас они начали вести наступательные действия. После тех потерь, которые россияне понесли под Авдеевкой, они будут перегруппировываться", - сказал он в беседе с РБК-Украина.

По его словам, россияне для захвата Авдеевки перебрасывали войска с Купянского направления, теперь, скорее всего, войска будут возвращены и доукомплектованы. Поэтому с военной точки зрения не стоит ждать больших наступательных действий россиян к западу от Авдеевки.

Ситуация на фронте

Российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать вражеский натиск, - в материале РБК-Украина.