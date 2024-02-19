Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ

Российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Прямо сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны. Подробнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать вражеский натиск, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикация The New York Times, заявления командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, аналитика Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, комментарии военных экспертов Александра Коваленко и Алексея Гетьмана.

На минувших выходных российские войска захватили Авдеевку – один из самых мощных укрепрайонов украинских сил на востоке. Это стало первым крупным достижением РФ с того момента, как в мае 2023 года был захвачен Бахмут. И несмотря на то, что Авдеевская крепость далась оккупантам ценой еще больших потерь, текущая динамика на фронте остается угрожающей для Сил обороны.

В попытке сдержать вражеский натиск Украина ведет отчаянную борьбу, изо всех сил пытается пополнить свои истощенные силы, но без западной помощи на фронте протяженностью 1000 км воевать сложно. Украинская армия, пожалуй, находится в самом опасном положении с первых месяцев полномасштабной войны, пишет NYT.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в принципе согласен с такой оценкой.

"У нас сейчас сложная ситуация в связи с отсутствием достаточного количества боеприпасов и возможности эффективно противодействовать российской тактической авиации. Все это негативно влияет на эффективность ведения оборонных действий", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Нынешнее положение грозит тем, что россияне продолжат наступать, причем сразу на нескольких направлениях. По мнению журналистов NYT, их пять, четыре из которых – на востоке.

Россия может активизировать наступление с пяти направлений (инфографика nytimes.com)

ВСУ вышли из Авдеевки. Что будет дальше на этом участке фронта

Небольшая Авдеевка в течение последних 10 лет была выступом, который подрывал российские логистические операции. Город находится всего в нескольких километрах от оккупированного с 2014 года Донецка. За последние недели оккупанты перерезали важнейшую линию снабжения, что поставило Авдеевский гарнизон под угрозу окружения. В условиях, когда враг наступает по трупам своих солдат и имеет преимущество в снарядах 10:1, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский назвал выход единственным правильным решением.

В боях за Авдеевку были задействованы десятки тысяч российских солдат. По словам Тарнавского, за период активной фазы с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024 вражеские потери превысили 47 000 человек. Потери в технике не менее впечатляющие – пять самолетов, свыше 360 танков, почти 250 единиц артиллерии и 750 бронемашин. Это больше, чем в битве за Бахмут.

Пока неясно, насколько далеко россияне смогут зайти за пределы Авдеевки или насколько хороши украинские линии обороны. Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, Силы обороны отведены на более выгодные позиции.

"Продолжают выполнять боевые задачи. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", - сказал он.

Однако оккупанты не останавливаются и уже наступают на населенный пункт Ласточкино. Согласно сводкам Генштаба, за сутки здесь и возле Новобахмутовки и Первомайского отражены пять вражеских атак. Аналитики DeepState отмечают, что россияне пытались штурмовать значительным числом пехоты, но все попытки оказались неудачными. Сейчас противник стягивает силы в посадки и, вероятно, возобновит штурмы в ближайшие дни.

После Авдеевки противник уже атакует Ласточкино (скриншот deepstatemap.live)

По оценкам ISW, поскольку ВСУ отходят на подготовленные рубежи, обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Военный эксперт Алексей Гетьман тоже склоняется к тому, что угрозы обрушения нет.

"Вряд ли враг будет наступать дальше. Может повториться ситуация, как было под Бахмутом. После его захвата россияне говорили, что могут продвинуться дальше, идти на Купянск и Угледар. Ничего там не произошло, только сейчас они начали вести наступательные действия. После тех потерь, которые россияне понесли под Авдеевкой, они будут перегруппировываться. Они же для захвата Авдеевки перебрасывали войска с Купянского направления, теперь, скорее всего, войска будут возвращены и доукомплектованы. Поэтому с военной точки зрения не стоит ждать больших наступательных действий россиян на запад от Авдеевки", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

В то же время, по словам Коваленко, оккупантам важно создать буфер безопасности возле Авдеевки. Ласточкино – следующее село, в котором могут попытаться сделать опорный пункт.

"Кроме того, они будут наступать на Степное, Северное, Тоненькое, Семеновку и Бердычи. Не исключаю, что в планах охватить этот район полукругом и создать буфер. Это тактически предсказуемо. Смогут ли они это сделать? Вопрос интересный с учетом того, что для них наступательные действия в поле более затратные, чем в городских условиях. Поэтому не думаю, что буфер безопасности будет создан очень быстро", – добавил эксперт.

Угледар могут атаковать с двух сторон. Работино пока вряд ли в приоритетах

К концу января российские войска выбили украинских защитников из Марьинки, от которой мало что осталось после двух лет постоянных ударов. Однако разрушенный город теперь является базой для российских атак, которые переключились на еще один важный оплот – Угледар.

В прошлом году они пытались атаковать с юга, но потерпели поражение в одном из крупнейших танковых сражений. Теперь же оккупанты могут ударить с севера и в настоящее время уже продвигаются через село Новомихайловка. Сколько здесь стянуто войск, точно неизвестно. Есть угроза, что захват Авдеевки высвободит резервы для ударов с севера, а к атакам с юга могут привлечь 40-тысячную группировку из Мариуполя. Последняя активизация немного западнее возле Новодонецкого только подтверждает нависшую угрозу над Угледаром.

"После захвата Марьинки для них стало приоритетом продвижение в районе Новомихайловки и в направлении на Водяное из Сладкого. Чтобы создать с севера зону риска. Угледар им нужен, чтобы снизить огневое влияние Сил обороны на железную дорогу в Волновахе", – говорит Коваленко.

После захвата Марьинки приоритетом стало наступление на Угледар с севера (скриншот deepstatemap.live)

В целом по приоритетности после Авдеевки, по его мнению, для россиян – это Купянск и Часов Яр. Угледар – в перспективе, как Запорожская область, где возобновились активные бои. В прошлом году Силы обороны отвоевали Работинский выступ площадью 10 на 10 км, и похоже, что Россия настроена вернуть позиции. Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, туда стянули серьезные силы.

"Мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, - она по своим размерам превосходит в личном составе ту группировку, которая задействована на Авдеевском направлении", - сказал он.

На выходных начались активные штурмы Работинского выступа. По данным DeepState, россияне пытаются зайти в само село, бои идут за опорный пункт немного южнее. Кроме того, есть продвижение возле Вербового, где противник, вероятно, мог продавить оборону на юго-западной окраине.

Как сообщило оперативное командование "Запад", в субботу Силы обороны разбили россиян на Запорожском направлении, уничтожив около 70 оккупантов и 18 единиц техники, в том числе 3 танка. Сегодня Сухопутные войска ВСУ отчитались о повторной попытке российского штурма. Однако наступление сорвано, техника уничтожена, а "личный состав – добит".

Под Работино россияне стянули больше сил, чем под Авдеевку, и уже атакуют выступ (скриншот deepstatemap.live)

Александр Коваленко подчеркивает, что в районе Работино всегда было сосредоточено большое количество вражеских сил и средств.

"Это была группа войск "Запорожье", сейчас она объединена с группой войск "Днепр". Поэтому то, что они попытаются вернуть территории, потерянные летом 2023 года, безусловно, особенно на кураже от захвата Авдеевки. Но говорить, что это станет какой-то большой угрозой для прорыва фронта в Запорожской области, я не могу", – добавил эксперт.

Купянск, Лиман или Часов Яр. Куда будет нанесен следующий удар

На востоке Россия продвигается со стороны Кременной. В прошлом году в ходе интенсивных боев в посадках вдоль линии фронта небольшие участки переходили из рук в руки. Теперь оккупанты снова начинают движение вперед.

На Сватовском отрезке растет давление на запад в районе Тернов и Ямполовки. От самой Кременной россияне наступают в двух направлениях – на Купянск и Лиман – собрав группировку из около 110 000 военных. По данным ISW, Россия перебросила части из приграничных районов под Ивановку (восточнее Купянска), а также на Лиманское направление, за последние дни безуспешно пыталась продвинуться на рубеж Кисловка-Котляровка со стороны Табаевки.

Алексей Гетьман отмечает, что за последнее время вражеское наступление на Лимано-Купянском направлении ослабло, и это было вызвано переброской сил на Авдеевку. И после того, как войска вернут обратно, попытки пройти вперед на Купянск усилятся.

Наступление на Купянск может усилиться после того, как Россия вернет силы, переброшенные ранее на Авдеевку (скриншот deepstatemap.live)

"У них задача выйти на Купянск и на Купянск-Узловой. Хотят выйти на реку Оскол, пробовать форсировать ее. Но как говорят люди, которые там воюют, шансов форсировать Оскол нет. Так как наш западный берег укреплен, там горный кряж и на позициях пристрелянная артиллерия", -рассказал он.

Поэтому самую большую угрозу эксперт видит на Бахмутском направлении. Здесь противник набирает обороты в попытке прорвать оборону и развить наступление на Часов Яр. На север от Бахмута штурмует Белогоровку и Веселое, на запад - район Богдановки и Ивановского. Россияне ищут слабые места, чтобы продавить линию столкновения, но существенных изменений линии фронта пока нет.

По состоянию на сегодня оккупанты довольно близко подошли к Часов Яру со стороны поселка Хромово и вдоль трассы из Бахмута. Все признаки указывают на то, что следующим большим сражением может стать битва за Часов Яр.

Часов Яр может стать одним из главных направлений следующего удара РФ (скриншот deepstatemap.live)

"Это вполне возможно, потому что там увеличилось количество российских войск с 40 до 80 тысяч. Цель – выйти на Константиновку, где находится важный железнодорожный хаб. И здесь уже не политическая подоплека есть, а сугубо военная, чтобы нарушить нашу логистику. Вполне возможно, что там будет один из основных ударов. Хотя я думаю, что они будут одновременно давить в нескольких местах", – добавил эксперт.

Зона безопасности. Почему российскую авиацию начали сбивать чаще

Не менее громкая новость последних дней – с субботы Украина сбила шесть самолетов тактической авиации. Сначала были уничтожены два Су-34 и один Су-35, причем относительно далеко от линии фронта, а именно в районе оккупированной Амвросиевки. Датчики пилотов сработали возле Дяково (Луганская область) и российского поселка Лысогорка. Вчера удалось сбить еще один Су-34, а сегодня враг тоже не досчитался Су-34 и Су-35.

Отметим, фронтовые бомбардировщики Су-34 применяются для сброса управляемых авиабомб (КАБ), которыми Россия разбивала украинские позиции в Авдеевке. Чем именно сбили самолеты, неизвестно. Профильный портал Defense Express полагает, что по целям мог отработать так называемый "блуждающий Patriot", который в декабре отличился в Херсонской области. Его ракеты способны сбивать авиацию на расстоянии в 150 км, в то время как вражеские самолеты сбрасывают КАБы в 60-70 км от фронта. В любом случае, очевидно, что Украина перешла к работе над созданием "зоны запрета доступа", когда благодаря дальнобойному оружию образуется рубеж, в котором у противника нет возможности без потерь реализовать свои операции.

"Сказать трудно с чем это (резкий рост количества сбитых самолетов, - ред.) связано. Причин может быть несколько. Например, их самолеты обнаглели и перестали бояться залетать в зону, где могут работать наши зенитно-ракетные комплексы. ЗРК постоянно перемещаются, они не знают, где они находятся. Хотя всем нам хотелось бы, чтобы по ним отработали F-16", – отмечает Алексей Гетьман.

По его словам, Авдеевская кампания показала, что тактика воздушных ударов КАБами эффективнее наземных атак с танковыми группами. И не исключено, что из-за последних болезненных потерь будут приняты какие-то новые решения. Александр Коваленко допускает, что на некоторое время противник может снизить активность в воздухе.

"Они могут немного снизить активность своей тактической авиации, но все равно вернутся к полетам. Потому что для них жизненно важно использовать КАБы на линии боевого столкновения, это именно то, что помогает вскрывать наши оборонные рубежи. Если они не будут их использовать, они не будут иметь никакого преимущества", – подчеркнул он.

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Выход из Авдеевки и нынешние угрозы на фронте стали результатом ослабления помощи США, которые уже несколько месяцев не могут проголосовать за пакет на 60 млрд долларов. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, а его американский коллега Джо Байден прямо обвинил Конгресс в бездействии, из-за чего Россия добилась успехов на поле боя. Тем временем голоса в поддержку Украины все громче звучат в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне раскритиковал лидеров стран ЕС за то, что они не понимают, что сложившаяся ситуация требует более решительного подхода. И решения нельзя откладывать, поскольку "через три месяца все решится на поле боя".

Однако это вовсе не значит, что через три месяца Вооруженные силы Украины потерпят поражение.

"Формулировка Борреля в первую очередь ориентирована представителей Евросоюза. Чтобы они поторопились с помощью для Украины", – уверен Александр Коваленко.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что в ближайшее время россияне продолжат давить как минимум на пяти направлениях.

"В надежде, что мы не сможем сдержать наступление по всему фронту. Но это их надежды. Мы же надеемся, что их надежды не оправдаются", ­– подытожил Алексей Гетьман.