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За 4 месяца Россия потеряла на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский

Воскресенье 18 февраля 2024 12:09
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За 4 месяца Россия потеряла на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский Фото: Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Сергей Пышкин

Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных. Также наши воины уничтожили сотни танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", - написал Тарнавский.

Потери врага за период активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024) составили:

  • личного состава - 47 186 человек;
  • танки - 364;
  • артиллерийские системы - 248;
  • боевые бронемашины - 748;
  • самолеты - 5.

За 4 месяца Россия потеряла на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - ТарнавскийФото: Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" (t.me/otarnavskiy)

"Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину", - добавил Тарнавский.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

По словам главы военного комитета НАТО Роба Брауэра, Авдеевка не является большой потерей, поскольку враг уничтожил всю инфраструктуру города.

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