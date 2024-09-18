Оккупанты обстреливают Харьков, раздались взрывы

В ОВА заявили, что российские оккупанты наносят удары по Харькову. И призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"В Харькове взрыв! Будьте осторожны!" - написал мэр города в своем Telegram.

А около полуночи в Харькове раздался еще один взрыв.

Добавим, перед этим руководитель Харьковского гарнизона ВСУ бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник в Telegram-канале предупредил о повторных пусках вражеских ракет.

А в полиции Харьковской области заявляли о фиксации скоростной цели в сторону областного центра.

Отметим, около половины двенадцатого ночи в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с востока.

Обновлено: что известно о последствиях

Позже руководитель ОВА рассказал, что зафиксированы удары в Харькове по Шевченковскому району. Чиновник рассказал, что предварительно "прилеты" на открытой территории.

"Информации о пострадавших не поступало. Есть угроза повторных ударов!" - добавили в администрации.

Российские удары РФ по Харькову и области

Отметим, российские захватчики постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области. Так, например, 12 сентября в Харькове из-за российских обстрелов было два "прилета" по одному из густонаселенных районов города.

Также сообщилось, что 12 сентября российские войска обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области. Позже стало известно, что трое спасателей получили ранения от удара РФ - они как раз прибыли на место одного из пожаров, когда россияне нанесли повторный удар.

Напомним также, очередная вражеская воздушная атака на Харьков произошла 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. Из-за обстрела пострадали девять человек, большинство из которых - спасатели.