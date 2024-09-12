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В Харьковской области спасатели попали под повторный обстрел РФ, есть раненые

Четверг 12 сентября 2024 19:01
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В Харьковской области спасатели попали под повторный обстрел РФ, есть раненые Фото: в Харьковской области спасатели попали под повторный обстрел РФ (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Харьковской области трое спасателей получили ранения от удара РФ. Они как раз прибыли на место одного из пожаров, когда россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 12:00 в поселке Боровая в Изюмском районе. Там спасатели прибыли по вызову из-за пожара после обстрела и попали под повторный удар.

По предварительным данным, в результате обстрела 2 человека погибли, 7 получили ранения. Среди раненых 3 спасателей ГСЧС. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая помощь.

Во время обстрела были повреждены 2 пожарные автоцистерны. В целом пожары произошли на четырех разных локациях. Горели торговое заведение, 2 частных дома и трава на открытой местности.

Напомним, сегодня мы писали о том, что российские войска обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области.

Следует заметить, что россияне часто применяют практику двойных ударов. Они наносят повторный обстрел через некоторое время после первого - в этот момент на месте первых прилетов уже могут находиться медики, спасатели или правоохранители. Именно поэтому это усложняет спасательные операции в регионах прифронтовых.

Напомним, россияне оккупировали Борову еще в начале полномасштабного вторжения. Но осенью 2022 года ВСУ вернули Борову под свой контроль. Но захватчики не прекращают обстрелы населенного пункта.

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