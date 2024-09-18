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В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашнего обстрела

Харьков, Среда 18 сентября 2024 07:51
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В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашнего обстрела Фото: в Харькове заявили об увеличении числа раненых из-за удара РФ 17 сентября (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашней российской атаки с применением управляемых авиационных бомб до девяти человек. Ранее было известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По словам мэра Харькова, еще двое гражданских жителей города обратились к медикам после вчерашнего обстрела.

"Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - написал он в своем Telegram утром 18 сентября.

Перед этим, вчера вечером, сообщалось, что среди пострадавших были четверо работников ГСЧС и три гражданских.

Авиаудар по Харькову 17 сентября

Отметим, что вражеская воздушная атака на Харьков произошла вчера, 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Сначала было известно о четырех раненых спасателях, ликвидировавших пожар вблизи места "прилета", но количество пострадавших росло.

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