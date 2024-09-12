РФ обстреляла Боровую Харьковской области: начались пожары, есть жертвы и раненые

Российские войска обстреляли Боровую, под Изюмом Харьковской области. Есть жертвы и раненые, горят дома и магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Предварительно, оккупанты применили кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов", - добавил он.

Позже Синегубов отметил, что количество погибших увеличилось до двух человек - из-под завалов деблокировали тело женщины.

"Есть возгорание домов и магазинов. Враг применил тактику двойного удара", - сказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, пострадали семь человек.

"Оккупанты в 12:40 ударили по Боровой Изюмского района. К сожалению, погиб гражданский мужчина", - рассказал Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют Харьковскую область дронами и разного вида вооружением. В частности, в июле российские войска обстреляли Боровую. Под ударом оказался поселковый совет, один человек погиб, двое пострадали.

Отметим, Боровая была оккупирована российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину. Но уже осенью 2022 года ВСУ вернули Боровую под свой контроль. Но захватчики не прекращают обстрелы населенного пункта.

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