В Харькове раздались взрывы: россияне наносят удары по городу

В Харькове сегодня, 12 августа, раздались звуки взрывов. Российские оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", - сообщил Синегубов.

В то же время Терехов сообщил, что по одному из густонаселенных районов города зафиксировано сразу два "прилета".

"На места ударов следуют все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Обновлено в 17:13.

Терехов сообщил, что вражеские удары пришлись по частному сектору.

"Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", - отметил мэр.