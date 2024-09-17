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Обстрел Харькова: один из КАБов ударил возле ТЦ, ранены спасатели

Харьков, Вторник 17 сентября 2024 16:04
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Обстрел Харькова: один из КАБов ударил возле ТЦ, ранены спасатели Иллюстративное фото: российский бомбардировщик атаковал Харьков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 17 сентября, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала возле ТЦ, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Обстрел Харькова: одно попадание КАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра", - отметил Синегубов.

По его словам, ранения получили четверо спасателей, которые ликвидировали пожар вблизи места "прилета".

В свою очередь Терехов сообщил о шестерых раненых от авиаудара по Харькову.

По словам мэра, всего было известно о двух "прилетах" авиабомб в Киевском районе города.

Что предшествовало

Стоит заметить, что россияне уже несколько месяцев используют для атак на Харьков управляемые авиабомбы. Они приводят к значительным разрушениям и представляют серьезную угрозу для мирного населения.

В частности, 15 сентября авиабомба ударила по многоэтажке в Харькове. В результате такой атаки было известно о десятках пострадавших мирных жителях.

Более детально о том, какими именно авиабомбами враг атакует Харьков, - в материале РБК-Украина.

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