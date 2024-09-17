Обстрел Харькова: один из КАБов ударил возле ТЦ, ранены спасатели

Российские оккупанты сегодня, 17 сентября, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала возле ТЦ, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

По словам мэра, всего было известно о двух "прилетах" авиабомб в Киевском районе города.

В свою очередь Терехов сообщил о шестерых раненых от авиаудара по Харькову.

По его словам, ранения получили четверо спасателей, которые ликвидировали пожар вблизи места "прилета".

Что предшествовало

Стоит заметить, что россияне уже несколько месяцев используют для атак на Харьков управляемые авиабомбы. Они приводят к значительным разрушениям и представляют серьезную угрозу для мирного населения.

В частности, 15 сентября авиабомба ударила по многоэтажке в Харькове. В результате такой атаки было известно о десятках пострадавших мирных жителях.

Более детально о том, какими именно авиабомбами враг атакует Харьков, - в материале РБК-Украина.

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