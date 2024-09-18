Окупанти обстрілюють Харків, пролунали вибухи

В ОВА заявили, що російські окупанти завдають удари по Харкову. Та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

"У Харкові вибух! Будьте обережні!" - написав мер міста у своєму Telegram.

А близько опівночі у Харкові пролунав ще один вибух.

Додамо, перед тим керівник Харківського гарнізону ЗСУ бригадний генерал юстиції Сергій "Марсель" Мельник у Telegram-каналі попередив про повторні пуски ворожих ракет.

А в поліції Харківської області заявляли про фіксацію швидкісної цілі у бік обласного центру.

Зазначимо, близько пів на дванадцяту ночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу балістики зі сходу.

Оновлено: що відомо про наслідки

Пізніше керівник ОВА розповів, що зафіксовані удари у Харкові по Шевченківському району. Чиновник розповів, що попередньо "прильоти" на відкритій території.

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Є загроза повторних ударів!" - додали в адміністрації.

Як розповів мер о 00.40, у Харкові на місці "прильотів" сталася пожежа. Він додав, що за уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Наразі встановлюється тип ракет, якими окупанти били по Харкову.

"Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки", - передав міський голова.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також триває обстеження місць ракетних ударів.

Російські удари РФ по Харкову та області

Зазначимо, російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, наприклад, 12 вересня у Харкові через російський обстріл були два "прильоти" по одному з густонаселених районів міста.

Також повідомлялося, що 12 вересня російські війська обстріляли Борову під Ізюмом Харківської області. Пізніше стало відомо, що троє рятувальників отримали поранення від удару РФ - вони саме прибули на місце однієї з пожеж, коли росіяни завдали повторного удару.

Нагадаємо також, чергова ворожа повітряна атака на Харків відбулася 17 вересня, коли в Україні відзначали День рятувальників. Одне з влучень російського КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру. Через обстріл постраждали дев'ять людей, більшість з яких - рятувальники.