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Оккупанты героизируют свои преступления на массовых "праздниках" перед украинскими детьми

Фото: захватчики героизируют свои преступления среди украинских детей на оккупированной территории (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты пытаются героизировать военных преступников в глазах украинских детей на временно оккупированной территории Украины. Захватчики цинично навязывают пропаганду дошкольникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи", - говорится в сообщении.

Таким образом, утверждают в Центре, враг планирует изменить самоидентификацию детей и вырастить из них "янычаров" (перевоспитанных врагом детей - ред.). Данное действие является одним из признаков геноцида в соответствии с международным правом.

"Каждый причастный к организации таких "детских праздников" понесет ответственность за преступления перед украинским народом... сама РФ выдаст коллаборантов, ведь предатели никому не нужны", - подытожили в ЦНС.

 

Украинские дети в оккупации

Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

Накануне мы сообщали о том, что украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".

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