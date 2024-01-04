Окупанти героїзують свої злочини на масових "святах" перед українськими дітьми

"Так, окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інших окупантів з віддалених районів імперії", - йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, стверджують у Центрі, ворог планує змінити самоідентифікацію дітей і виростити з них "яничарів" (перевихованих ворогом дітей - ред.). Ця дія є однією з ознак геноциду відповідно до міжнародного права.

"Кожен дотичний до організації таких “дитячих свят” понесе відповідальність за злочини перед українським народом... сама РФ видасть колаборантів, адже зрадники нікому не потрібні", - підсумували в ЦНС.