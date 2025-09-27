ua en ru
Оккупанты за сутки 40 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

Донецкая область, Суббота 27 сентября 2025 10:53
Оккупанты за сутки 40 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые Фото: инфраструктура Донетчины под обстрелом врага (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Савченко Юлія

В результате массированных обстрелов повреждены дома, склады, админздания, один человек погиб и многие получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По состоянию на утро 27 сентября в результате вражеских обстрелов повреждены четыре админздания в Доброполье.

Краматорский район

  • Лиман - один частный дом поврежден.

  • Крысиное - здание разрушено.

  • Николаевка - повреждено админздание.

  • Райгородок - разрушение инфраструктуры.

  • Славянск - четыре склада и другие объекты повреждены.

  • Краматорск - пострадала хозяйственная постройка.

В Иверском Новодонецкой громады повреждены административное здание, многоэтажка и частный дом.

В Громовой Балке Александровской громады пострадали три дома и два склада, уничтожен автомобиль.

В Дружковке ранены два человека, повреждены пятиэтажка и церковь. В Алексеево-Дружковке подвергся разрушениям частный дом.

Константиновка

Один погибший и пятеро раненых. Повреждены 18 частных домов, 12 многоэтажек, три административных здания и объект инфраструктуры.

В Северске ранен один человек, повреждены два частных дома.

За минувшие сутки из прифронтовых районов Донетчины эвакуирован 621 человек, среди них 121 ребенок.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (глава ОВА Вадим Филашкин)

Последствия ночных обстрелов РФ

За минувшие сутки Россия выпустила по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Напомним, в ночь на 27 сентября ударили дронами по Запорожью. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.

Также под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.

Кроме того, оккупанты атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

