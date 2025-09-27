ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупанти за добу 40 разів обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

Донецька область , Субота 27 вересня 2025 10:53
UA EN RU
Окупанти за добу 40 разів обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені Фото: інфраструктура Донеччини під обстрілом ворога (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Савченко Юлія

Внаслідок масованих обстрілів пошкоджено будинки, склади, адмінбудівлі, одна людина загинула та багато отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Станом на ранок 27 вересня внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено чотири адмінбудівлі в Добропіллі.

Краматорський район

  • Лиман - один приватний будинок пошкоджено.

  • Щурове - будівля зруйнована.

  • Миколаївка - пошкоджено адмінбудівлю.

  • Райгородок - руйнування інфраструктури.

  • Слов’янськ - чотири склади та інші об’єкти пошкоджено.

  • Краматорськ - постраждала господарча споруда.

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівку та приватний будинок.

У Громовій Балці Олександрівської громади постраждали три будинки і два склади, знищено автомобіль.

У Дружківці поранено двох людей, пошкоджено п’ятиповерхівку та церкву. В Олексієво-Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок.

Костянтинівка

Один загиблий та п’ятеро поранених. Пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, три адміністративні будівлі та об’єкт інфраструктури.

У Сіверську поранено одну людину, пошкоджено два приватні будинки.

За минулу добу з прифронтових районів Донеччини евакуйовано 621 людину, серед них 121 дитина.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (очільник ОВА Вадим Філашкін)

Наслідки нічних обстрілів РФ

За минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня вдарили дронами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла, а також зруйновано продуктовий магазин відомої мережі АТБ.

Також під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини.

Крім того, окупанти атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"