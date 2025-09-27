Окупанти за добу 40 разів обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

Внаслідок масованих обстрілів пошкоджено будинки, склади, адмінбудівлі, одна людина загинула та багато отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За минулу добу з прифронтових районів Донеччини евакуйовано 621 людину, серед них 121 дитина.

У Сіверську поранено одну людину, пошкоджено два приватні будинки.

Один загиблий та п’ятеро поранених. Пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, три адміністративні будівлі та об’єкт інфраструктури.

У Дружківці поранено двох людей , пошкоджено п’ятиповерхівку та церкву. В Олексієво-Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок.

У Громовій Балці Олександрівської громади постраждали три будинки і два склади, знищено автомобіль.

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівку та приватний будинок.

Слов’янськ - чотири склади та інші об’єкти пошкоджено.

Станом на ранок 27 вересня внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено чотири адмінбудівлі в Добропіллі.

Наслідки нічних обстрілів РФ

За минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня вдарили дронами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла, а також зруйновано продуктовий магазин відомої мережі АТБ.

Також під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини.

Крім того, окупанти атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.