Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: ряд поездов задерживается
Российские оккупанты снова атаковали украинскую железную дорогу в ночь на 27 сентября. На этот раз под ударом была инфраструктура в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", - говорится в сообщении.
По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.
Следить за опозданием поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Удары по железной дороге
Напомним, россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.
Также 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.
На днях глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.