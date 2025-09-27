ua en ru
Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: ряд поездов задерживается

Одесская область, Суббота 27 сентября 2025 09:20
Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: ряд поездов задерживается Фото: РФ атаковала железную дорогу в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты снова атаковали украинскую железную дорогу в ночь на 27 сентября. На этот раз под ударом была инфраструктура в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.

Следить за опозданием поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Удары по железной дороге

Напомним, россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.

Также 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

На днях глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.

