РФ атаковала Винницкую область: есть попадания по критической инфраструктуре

Суббота 27 сентября 2025 01:43
РФ атаковала Винницкую область: есть попадания по критической инфраструктуре Фото: враг попал в критическую инфраструктуру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября в очередной раз атаковали Винницкую область дронами. Сейчас уже зафиксировано попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Винницкой ОГА Натальи Заболотной.

"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - проинформировала она.

Сейчас известно, что в области уже нет тревоги.

Обстрел Винницкой области

Напомним, что в ночь на 25 сентября винницкая область тоже была под атакой дронов. В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру и попал в объекты энергетики.

Позже Наталья Заболотная уточнила, что в результате атаки без света остались 300 бытовых потребителей. Кроме того, из-за вражеской атаки возникли проблемы с движением поездов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

