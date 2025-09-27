РФ атаковала Винницкую область: есть попадания по критической инфраструктуре
Российские оккупанты в ночь на 27 сентября в очередной раз атаковали Винницкую область дронами. Сейчас уже зафиксировано попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Винницкой ОГА Натальи Заболотной.
"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - проинформировала она.
Сейчас известно, что в области уже нет тревоги.
Обстрел Винницкой области
Напомним, что в ночь на 25 сентября винницкая область тоже была под атакой дронов. В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру и попал в объекты энергетики.
Позже Наталья Заболотная уточнила, что в результате атаки без света остались 300 бытовых потребителей. Кроме того, из-за вражеской атаки возникли проблемы с движением поездов.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.