РФ атаковала Винницкую область: есть попадания по критической инфраструктуре

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября в очередной раз атаковали Винницкую область дронами. Сейчас уже зафиксировано попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Винницкой ОГА Натальи Заболотной.

"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - проинформировала она. Сейчас известно, что в области уже нет тревоги.