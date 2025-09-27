ua en ru
Разрушенный АТБ и тысячи людей без света: последствия атаки на Запорожье (фото)

Суббота 27 сентября 2025 00:44
Разрушенный АТБ и тысячи людей без света: последствия атаки на Запорожье (фото) Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 27 сентября атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Главное:

  • Запорожье атаковано двумя дронами
  • В результате атаки был пожар, разрушен магазин, и 9 тысяч человек сейчас без света.

Чем и когда атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 22:59 в северной части Запорожья фиксировались дроны. Уже через 8 минут стало известно, что в городе был слышен звук взрыва. Затем были слышны еще взрывы.

Согласно последним сообщениям, город атакован двумя дронами.

Последствия атаки РФ на Запорожье

После вражеской атаки глава ОВА Иван Федоров сообщил, что враг попал по объекту гражданской инфраструктуры. Сначала была информация о пострадавших, однако она не подтвердилась.

В то же время известно, что из-за атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов Запорожья. Кроме того, разрушен магазин АТБ. Соответствующая информация подтверждается кадрами ОВА.

"Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя БпЛА. Произошел пожар. Разрушен магазин. Предварительно, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.

Атаки РФ на Запорожье

Отметим, что россияне в последнее время все чаще начали атаковать Запорожье. Враг запускает на город дроны, а порой и авиабомбы.

В частности, ранним утром 22 сентября Запорожье было атаковано КАБами. В результате обстрела горело двухэтажное здание, 5 автомобилей, а также известно о трех погибших.

Уже следующими утром, 22 сентября, враг направил на Запорожье ударные беспилотники. Город был под атакой дронов более 6 часов. В результате обстрела возникли пожары, повреждения, и были жертвы. Подробнее о последствиях этой атаки - читайте в материале РБК-Украина.

