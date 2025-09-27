Ночью Россия выпустила по Украине 115 дронов: силы ПВО уничтожили 97
Зафиксировано 17 попаданий в шести локациях, обломки сбитых дронов упали еще в двух местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
С 21:00 26 сентября Россия начала массированную атаку, выпустив по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.
Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 70 это были именно "Шахеды".
Как работала украинская оборона
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также активно применялись беспилотные системы.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано 17 попаданий ударных дронов на шести локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще в двух местах.
Фото: результаты работы ПВО (Воздушные силы ВСУ)
Ночная атака РФ
Российские оккупанты в ночь на 27 сентября в очередной раз атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.
Также россияне в ночь на 27 сентября ударили дронами по Запорожью. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.
Кроме того, сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения.
По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.