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На випадок вибуху на ЗАЕС: у Запоріжжі обговорили можливі плани евакуації

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Запоріжжя, Четвер 25 серпня 2022 18:35
На випадок вибуху на ЗАЕС: у Запоріжжі обговорили можливі плани евакуації Фото: На випадок вибуху на ЗАЕС: у Запоріжжі обговорили можливі плани евакуації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Запоріжжі відбулась нарада з питань підготовки евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної військової адміністрації.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що наразі владою розроблено декілька планів, які розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій", - заявив Старух.

Очільник області заявив, що у разі необхідності будуть застосовані усі можливі системи оповіщення. Чиновники працюють над механізмами, які мають допомогти населенню на підконтрольній Україні території області та в окупації. Профільні підрозділи займаються опрацюваннями точок збору у випадку евакуації цивільних.

Нагадаємо, що вперше в історії ЗАЕС була відключена від енергомережі.

У Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

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