ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Запорізької ТЕС: окупанти намагаються підняти хмари радіоактивного пилу

Новость на русском →
Енергодар, Вівторок 23 серпня 2022 18:05
Обстріли Запорізької ТЕС: окупанти намагаються підняти хмари радіоактивного пилу Фото: обстрілами Запорізької ТЕС окупанти хочуть підняти Хмари радіоактивного пилу (dtek.com)
Автор: Константин Широкун

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.

Росіяни використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій АЕС для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту. Мінометні обстріли передмість Енергодара мають конкретну мету - золовідвали Запорізької ТЕС.

Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівнем радіації, що як мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні вони утворюють пил, яка здатна переміщатися на значні відстані.

В результаті мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, що розносяться вітром по околицях Енергодара. Окупанти намагаються представити дані підвищеного рівня радіації, як результати "обстрілів з боку ЗСУ".

За даними Запорізької ОВА, станом на 17:00 23 серпня радіаційний фон в Енергодарі та його околицях не перевищує характерний для цих територій природний фон.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли район Запорізької ТЕС. Мер також повідомив, що в місті в результаті обстрілу був пошкоджений центральний тепловий пункт. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.

Раніше РБК-Україна писало про те, що згідно з даними військової розвідки, росіяни готують можливий теракт на території ЗАЕС. Також з'явилася інформація про те, що Росія може відключити станцію від енергосистеми України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Запоріжжя Энергодар Вторгнення Росії до України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії