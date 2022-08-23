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Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити постійну місію на Запорізькій АЕС

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Нью-Йорк, Вівторок 23 серпня 2022 23:56
Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити постійну місію на Запорізькій АЕС Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Артур Родивилов

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Він зазначив, що місія має побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану РФ театральну виставу",

"Хотів би я, щоб ми тут зібралися, щоб те, що хоче почути весь світ. А саме те, що РФ демілітаризує ЗАЕС, виводить війська і передає АЕС Уряду України. Замість цього ми витратили понад годину, упустили цей час для того, щоб почути балаканину фіктивних звуків", - заявив Кислиця.

Він підкреслив, що Росія не припиняє грати з міжнародною спільнотою.

"Вони мали сміливість зібрати Радбез ООН, щоб обговорити власні провокації, власний терор на ЗАЕС", - зазначив постпред.

Нагадаємо, що раніше у МАГАТЕ заявили про готовність відвідати Запорізьку АЕС вже найближчими днями, але для цього необхідна згода Києва і Москви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий забезпечити коридор для прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. При цьому він розкритикував варіант візиту місії на ЗАЕС через окупований Крим.

Раніше стало відомо, що, за інформацією "Енергоатому", на Запорізькій АЕС через регулярні обстріли існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові пошкодили естакаду.

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