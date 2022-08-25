ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 25 серпня 2022 14:49
МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg Фото: МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами "Росатому", щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену Росією територію міста Енергодар.

Як стверджує видання, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ замислитися над постійною присутністю своїх представників на Запорізькій АЕС.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, Київ готовий забезпечити коридор для прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. При цьому він розкритикував варіант візиту місії на ЗАЕС через окупований Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження