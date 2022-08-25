У МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати ЗАЕС потрібно на "політичних переговорах"

МАГАТЕ вважає, що демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного агентства. Це нібито повинно вирішуватися на "політичних переговорах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі з інтерв'ю "France 24" .

Він зазначив, що місія МАГАТЕ поїде на Запорізьку АЕС найближчими днями. Ймовірно, це станеться вже на початку вересня.

При цьому Гроссі підкреслив, що головний обов'язок агенція не допустити аварії. На його думку, питання демілітаризації станції повинно обговорюватися в політичних колах.