Окупанти намагаються прорватися всередину "Азовсталі", а Ердоган проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО: новини за 13 травня

Окупанти намагаються прорватися всередину "Азовсталі", війська Росії відходять від Харкова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 13 травня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Британія ввела санкції проти Кабаєвої, сім'ї та колишньої дружини Путіна
Великобританія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої - ймовірної коханки президента Росії Володимира Путіна. А також проти його родичів і колишньої дружини.
Повідомляється, що посилюється тиск на Путіна та його найближче оточення, в тому числі шляхом санкцій проти його "гаманців" і членів сім'ї. Незважаючи на те, що за деклараціями Путін володіє невеликою квартирою в Санкт-Петербурзі, двома радянськими авто, причепом і гаражем, відомо, що його розкішне життя фінансує сім'я, друзі дитинства і обрана еліта. l
Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".
Повідомляється, що президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вступ Швеції і Фінляндії до НАТО. "У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.
У Північній Кореї повідомили про першу смерть від коронавірусу
Північна Корея заявила про перший офіційно підтверджений летальний випадок COVID-19. При цьому в країні ще сотні тисяч мають симптоми коронавірусу.
Відзначається, що в КНДР близько 187 800 людей зараз знаходиться на ізоляції через "лихоманку невстановленого походження". Спалах зафіксували в кінці квітня, але вірус вже поширився по країні. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ознаки коронавірусу виявили у 350 тисяч осіб, з них пройшли лікування 162 тисячі, але точно невідомо, чи був це COVID-19.
В Україні сильно похолодає: де і коли температура знизиться до +4 градусів
Погода в Україні принесе суттєве похолодання вже на наступному тижні, коли температура вночі знизиться місцями до +4 градусів, а вдень буде +12+17. Поки ж в країні буде помірно тепло.
Читайте в матеріалі Styler, що буде з погодою далі.