Окупанти намагаються прорватися всередину "Азовсталі". Опубліковані знімки

Російські військові не полишають спроб захопити "Азовсталь" у Маріуполі. Окупанти намагаються по землі прорватися на територію заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - написав він.

Фото: окупанти намагаються прорватися в середину "Азовсталі" (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь".

Там також зазначають, що зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Разом з тим бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь" у блокадному Маріуполі.

Варто зазначити, що зараз на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, перебувають більше 1 тисячі українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

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