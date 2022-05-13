Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
Повідомляється, що президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.
"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.
Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.
Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.
Нагадаємо, очікується, що Фінляндія офіційно оголосить про подачу заявки на вступ до НАТО вже 15 травня.
А Швеція повинна визначитися і подати заявку 16 травня.
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