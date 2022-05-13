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Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

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Анкара, П'ятниця 13 травня 2022 14:34
Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

Повідомляється, що президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, очікується, що Фінляндія офіційно оголосить про подачу заявки на вступ до НАТО вже 15 травня.

А Швеція повинна визначитися і подати заявку 16 травня.

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НАТО Швеція Турция Финляндия Реджеп Тайіп Ердоган
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