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Вперше від початку війни: в Україні почався суд над російським окупантом

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 13:10
Вперше від початку війни: в Україні почався суд над російським окупантом Фото: в Україні почався перший суд над російським окупантом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оновлено 13:16. Під час підготовчого засідання прокурор запропонував вести процес у відкритому режимі. Суддя погодився та призначив наступне засідання на 18 травня.

Після цього Шишимаріна вивели із зали суду.

Зазначимо, російського окупанта підозрюють у вбивстві мирного жителя в селі Чупахівка Сумської області 28 лютого.

Фото: в Україні почався перший суд над російським окупантом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що встановило слідство

За даними слідчих, 21-річний російський військовий 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ.

Так, втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та вкрали його. І вже на ньому з пробитими окупантами ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Скільки загрожує підсудному

Як заявляла генпрокурор Ірина Венедіктова, прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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