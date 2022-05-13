Британія ввела санкції проти Кабаєвої, сім'ї та колишньої дружини Путіна

Великобританія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої - ймовірної коханки президента Росії Володимира Путіна. А також проти його родичів і колишньої дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії .

Повідомляється, що посилюється тиск на Путіна та його найближче оточення, в тому числі шляхом санкцій проти його "гаманців" і членів сім'ї.

Незважаючи на те, що за деклараціями Путін володіє невеликою квартирою в Санкт-Петербурзі, двома радянськими авто, причепом і гаражем, відомо, що його розкішне життя фінансує сім'я, друзі дитинства і обрана еліта.

"Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна і затягує пороки в його найближчому оточенні. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе", - зазначила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Хто потрапив під нові санкції проти Путіна

Сім'я

Аліна Кабаєва, колишня гімнастка. Є головою ради директорів Національної медіагрупи - найбільшої в Росії приватної російської медіакомпанією. Імовірно, у неї близькі особисті стосунки з Путіним, раніше була депутатом Держдуми від "Єдиної Росії".

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої і соратниця Геннадія Тимченка - давнього соратника Путіна. Тимченко перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, він подарував Зацепліній розкішну квартиру в Москві.

Людмила Очеретна, колишня дружина Путіна. Після розлучення в 2014 році отримала вигоду з ділових відносин з державними структурами.

Ігор Путін, двоюрідний брат президента і російський бізнесмен. Є директором Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін, російський бізнесмен і родич президента. Є заступникомголови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління "Газпрому".

Роман Путін, двоюрідний брат президента. Відкрито заявляє про відносини з Путіним і підкреслює, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" працювати з іноземними інвесторами.

Михайло Шеломов, бізнесмен і двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" має відношення до відомого палацу Путіна, також є акціонером пов'язаного з Кремлем "Банку Росія".

Соратники Путіна

Олександр Плехов, близький друг Путіна. Він отримав вигоду від відносин з президентом, а його компанія Vital Development Corporation - від значного державного заступництва.

Михайло Клішин, виконавчий директор "банку Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

Володимир Колбін, син друга дитинства і ділового партнера президента Петра Колбіна. Отримував підтримку від уряду Росії в якості генерального директора ТОВ "Геленджикський морський порт".

Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова і брат колишнього зятя Путіна Кирила. Входить в нову еліту дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента " Газфонду "і члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін, російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна. Хмарін володів низкою підприємств, у тому числі ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало в російському енергетичному секторі.