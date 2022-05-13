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Війська Росії відходять від Харкова і намагаються не пустити ЗСУ в тил, - Генштаб

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 19:43
Війська Росії відходять від Харкова і намагаються не пустити ЗСУ в тил, - Генштаб Фото: російські війська відступають від Харкова, намагаючись уникнути оточення (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська відступають від Харкова і намагаються не допустити прориву українських військових в тил свого угруповання під Ізюмом. Противник посилив обстріли позиції ЗСУ на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

"На Слобожанському напрямку головні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відведення власних підрозділів від міста Харкова", - йдеться у зведенні.

Крім того, російські війська прагнуть не допустити прорив у тил свого угруповання під Ізюмом українських підрозділів Сил оборони. Противник посилив обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Петрівка, розсадник, Руські Тишки та Тернове.

Нагадаємо, з початку травня на північ від Харкова розпочався контрнаступ українських військ. Окупантів відтісняють до кордону, звільняючи від супротивника населені пункти.

Зазначимо, противник прагне стримати наступ ЗСУ під Харковом, завдаючи масованих артударів зі звільнених селищ.

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