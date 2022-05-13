До кінця року більшість битв з РФ завершаться. Буданов розповів, коли чекати перелому

Перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв. Україна поверне всі окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова Sky News .

"Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій", - сказав Буданов.

За його словами, Україна поверне всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим. Глава ГУР додав, що не здивований невдачами російської армії.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються", - уточнив Буданов.