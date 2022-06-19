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Росіяни перестають довіряти колаборантам у Херсоні та замінюють їх: названо причину

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Херсон, Неділя 19 червня 2022 15:38
Росіяни перестають довіряти колаборантам у Херсоні та замінюють їх: названо причину Фото: росіяни перестають довіряти колаборантам у Херсоні та замінюють їх (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні. На їхні посади ставлять людей з ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Херсона Юрія Соболевського у Facebook.

"Провали окупаційних властей у їхніх спробах зломити мешканців, зломити їхню любов до України, суттєво підірвали довіру орків до тих колаборантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати "нове життя", - розповів Соболевський.

За його словами, Росія почала залучати до управління окупованими територіями Херсонської області бойовиків із самопроголошених республік.

"Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з "ЛДНР", а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям, переходячи від "гуманітарної допомоги" до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ, масових заходів та формування політики у області", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Кремль масово ставить росіян на управління окупованих територій України.

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Херсон Херсонская область ОРДЛО Війна Росії проти України
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