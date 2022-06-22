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В Херсонській області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова, - Буданов

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Херсонська область, Середа 22 червня 2022 19:50
В Херсонській області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова, - Буданов Фото: Олексій Ковальов, нардеп-зрадник (facebook.com Олексій Ковальов народний депутат)
Автор: Дмитро Левицький

На окупованій території Херсонської області сьогодні підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Спершу про замах на нардепа-зрадника повідомили ЗМІ, але пізніше в ефірі телемарафону Буданов підтвердив, що з автомобілем Ковальова сталася "певна дія".

"Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірвано. В якому стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.

Як відомо, на початку червня нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів та публічно підтримав приєднання Херсонської області до Росії. Після цього на нього завели кримінальну справу, а також планують забрати мандат.

Нагадаємо, віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, коли Рада зможе позбавити Ковальова депутатського мандату.

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Херсонская область Вибух КИрило Буданов Главное управление разведки
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