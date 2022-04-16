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В Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації

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Субота 16 квітня 2022 14:21
В Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації Фото: в Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові поширюють в Херсоні листівки серед цивільних з закликами до колаборації. Намагаються переконати людей у тому, що звірства проти нашої країни були скоєні на їх благо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційна адміністрація Херсону намагається переконати цивільних у тому, що Росія вчиняє свої звірства в Україні на благо українців. В місті поширюють листівки, де окупанти називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу.

"Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно даних супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили", - пише пресслужба.

Немає опису світлини.

Фото: в Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації (https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Українців закликають до колаборації з окупантами та попереджають про ризик наближатися до російських військових. В листівці, після звірств в Бучі, стверджується, що "Росія не воює проти українських військових та не завдає шкоди цивільним".

"Слід зазначити, що на сьогодні українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують всі злочини, які чинять окупанти за прямими наказами російського керівництва. Всі вони будуть доказами для спецтрибуналу як над безпосередніми виконавцями, так і над владної верхівкою країни-окупанта", - додає пресслужба.

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