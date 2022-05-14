"У червні треба їхати до Криму". СБУ перехопила розмову двох колаборантів у Херсонській області

Через свій непрофесіоналізм окупанти та ті, хто їм допоміг захопити регіон, ведуть Херсон та область до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому не приховують планів вже в червні виїхати до окупованого РФ Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чергове перехоплення СБУ перемовин двох колаборантів.

"Вопросы с топливом не решаются - ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются - ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются - ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" - говорить своїй "колезі" один із посадовців.

Його співбесідниця підхоплює: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", - – поділилися планами вони.