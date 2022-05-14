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"У червні треба їхати до Криму". СБУ перехопила розмову двох колаборантів у Херсонській області

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Херсон, Субота 14 травня 2022 11:35
"У червні треба їхати до Криму". СБУ перехопила розмову двох колаборантів у Херсонській області Фото: СБУ перехопила розмову двох колаборантів про плани виїхати до Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через свій непрофесіоналізм окупанти та ті, хто їм допоміг захопити регіон, ведуть Херсон та область до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому не приховують планів вже в червні виїхати до окупованого РФ Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чергове перехоплення СБУ перемовин двох колаборантів.

"Вопросы с топливом не решаются - ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются - ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются - ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" - говорить своїй "колезі" один із посадовців.

Його співбесідниця підхоплює: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", - – поділилися планами вони.

Відзначимо, що призначена окупантами так звана "влада" Херсону заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

При цьому Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура має пройти за сценарієм Криму.

Як повідомлялося, про можливе включення Херсонської області до складу РФ без створення "республіки" заявляв в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов. Докладніше - читайте у матеріалі.

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Херсон Херсонская область
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