Розвідка назвала дату "референдумів" у Запорізькій та Херсонській областях
Окупанти готують "референдуми" на новоокупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях. Запланована дата - 11 вересня.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготуванням і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота", - розповів він.
При цьому, за словами Буданова, окупанти начебто готуються до приєднання вказаних територій, але паралельно з цим є інші варіанти.
"Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії - це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - пояснив голова ГУР.
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