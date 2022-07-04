Розвідка назвала дату "референдумів" у Запорізькій та Херсонській областях

"Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготуванням і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота", - розповів він.

При цьому, за словами Буданова, окупанти начебто готуються до приєднання вказаних територій, але паралельно з цим є інші варіанти.

"Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії - це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - пояснив голова ГУР.