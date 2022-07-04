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Розвідка назвала дату "референдумів" у Запорізькій та Херсонській областях

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 15:22
Розвідка назвала дату "референдумів" у Запорізькій та Херсонській областях Фото: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов (скрин відео Ukrinform TV)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти готують "референдуми" на новоокупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях. Запланована дата - 11 вересня.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготуванням і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота", - розповів він.

При цьому, за словами Буданова, окупанти начебто готуються до приєднання вказаних територій, але паралельно з цим є інші варіанти.

"Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії - це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - пояснив голова ГУР.

Детальніше про плани Путіна на Україну, переворот у Росії, ядерну загрозу, напад Білорусі, зіткнення НАТО та РФ і завершення війни - в інтерв'ю РБК-Україна.

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КИрило Буданов
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