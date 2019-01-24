Оголошення вироку Януковичу: онлайн-трансляція

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Янукович обвинувачується у державній зраді

Оголошення вироку екс-президенту Віктору Януковичу розпочалося сьогодні, 24 січня 2019 року, в Оболонському районному суді Києва. Онлайн-трансляція судового засідання - в матеріалі РБК-Україна.

09:06 Суд почав оголошувати вирок Януковичу. Вирок зачитує суддя Владислав Дев'ятко. Адвокати Януковича просили звернутися до суду, але Дев'ятко продовжив зачитувати вирок.

Фото РБК-Україна

08:48 Зал забитий журналістами. На місці вже є адвокат екс-президента Олександр Горошинський. Захисники Віктора Януковича принесли на засідання плакат з написом "Вони зрадили Крим".

Фото РБК-Україна

08:45 В залі, де незабаром розпочнеться судове засідання, знаходяться близько двох десятків чоловіків спортивної зовнішності в темному одязі, в суд вони зайшли разом з поліцією.

Журналістам кажуть, що прийшли поодинці, представляються "громадянами України", яких цікавить закінчення судового процесу над Віктором Януковичем.

"Які провокації? Нічого не буде. Тут же все адекватні люди зібралися", - успоколі чоловіки журналістів.

Фото РБК-Україна

08:40 Підходи до будівлі Оболонського районного суду, де сьогодні почнуть зачитувати вердикт у справі про держзраді екс-президента Віктора Януковича, перегороджені кордонами силовиків. Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на периметрі знаходяться два КРАЗа з нацгвардейцамі, пожежна машина і поліцейські.

У чому звинувачують Януковича

Януковича звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК), посяганні на територіальну цілісність (ч. 3 ст. 110), пособництві умисні дії, вчиненій з метою зміни меж території та державного кордону України (ст. 27). У разі обвинувального вироку, Януковичу загрожує до 20 років позбавлення волі.

Суд над Януковичем триває майже два роки

У березні 2017 року прокуратура передала справу Януковича в суд і 4 травня суд приступив до її розгляду. Як повідомляло РБК-Україна, одним з головних доказів обвинувачення стало звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська РФ в Україну. В якості свідків сторони звинувачення в рамках судового процесу свої свідчення дали, зокрема, президент Петро Порошенко, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, спікер парламенту Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Загалом відбулося 89 судових засідань, на жодне з яких Янукович не приїхав особисто. Кілька разів Янукович давав свідчення за допомогою відеозв'язку із суду в Ростові (Російська Федерація). Разом з тим, він так і не виступив з останнім словом. Адвокат екс-президента заявляв, що Янукович не буде присутнім на останньому засіданні через травму. За даними ЗМІ, восени 2018 року він отримав травму коліна і спини, впавши на тенісному корті.

В рамках останнього засідання, 5 грудня 2018 року, захист клопотав про призупинення судового провадження через стан здоров'я Януковича. Разом з тим, суд відхилив прохання адвокатів і пішов у дорадчу кімнату для прийняття рішення по справі Януковича.

Янукович живе в Росії на правах тимчасового притулку

Як заявляв адвокат екс-президента Віталій Сердюк, Янукович на даний момент живе в Росії на правах тимчасового притулку і цей статус кожен рік продовжується. При цьому, адвокат заявляв, що Янукович, як і раніше, є громадянином України і російського громадянства у нього немає.

Зазначимо, заступник генпрокурора Євген Єнін заявляв, що українській стороні важко буде добитися екстрадиції Януковича, поки Росією керує Путін.