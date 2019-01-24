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Януковича визнали винним у заклику до Путіна ввести війська

Новини » Політика    24.01.2019 - 09:52
Януковича визнали винним у заклику до Путіна ввести війська
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Мова йде про звернення до Путіна від 1 березня 2014 року

Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська до України. Про це при оголошенні вироку заявив суддя Оболонського райсуду Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суд встановив, що Янукович 1 березня 2014 року на території Російської Федерації навмисне і для сприяння порушенню суверенітету України, а також для легітимації російської агресії склав і направив звернення до Путіна з проханням ввести Збройні сили РФ.

"Також Янукович 1 березня 2014 сприяв у веденні агресивної війни проти України", - зазначив Дев'ятко.

Крім того, в тексті вироку зазначено, що Януковича оголошували в розшук. Суд на першому ж засіданні надав йому можливість захищати себе шляхом відеозв'язку, проте Янукович не скористався цією можливістю.

Відзначимо, до всього іншого Генпрокуратура раніше висунула підозру Януковичу в організації розстрілу Майдану.

Крім того, прокуратура розслідує справу про можливий замах на Януковича.

 

Суд почав оголошення вироку Януковичу
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