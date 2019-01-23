Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Януковичу оголосять вирок у справі про держзраду

Колишньому президенту України Віктору Януковичу завтра оголосять вирок у справі про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.

Сарган відзначила, що 24 січня о 09:00 почнеться засідання Оболонського райсуду Києва, на якому оголосять вирок Януковичу. Його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

Нагадаємо, суд у справі Януковича пішов до нарадчої кімнати 5 грудня. На крайньому засіданні суддя відмовив стороні захисту в призупинення судового провадження та перейшов до підготовки до оголошення вироку. Відзначимо, Янукович так не вийшов на зв'язок для останнього слова в суді по державній зраді.

В грудні Швейцарія ще на рік продовжила заморожування активів Януковича і його оточення. Відзначимо, в цій країні на його рахунках заморожено 69,3 млн доларів.



